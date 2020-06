Champions: ipotesi finali in Germania se Istanbul rinuncia

In Germania la fase decisiva della Champions? I giornali tedeschi non credono nella capacità di Istanbul di organizzare il mini-torneo di 10 giorni che in agosto dovrebbe scegliere la vincitrice della coppa. Per contro, la Bild evoca “un piano segreto“ della Uefa e sottolinea la collaudata capacità logistica e tecnica dell’organizzazione calcistica tedesca, ribadita anche dal presidente Uefa Ceferin. Ma non basta: dopo essere stata la prima a ripartire il 16 maggio dopo 66 giorni di interruzione, la Bundesliga (nella foto, il presidente Seifert) potrebbe essere il primo grande campionato europeo al via nella nuova stagione. La prima data allo studio è l’11 settembre, dopo il ritorno in campo della Nazionale di Löw nella Uefa Nation League il 3 settembre contro la Spagna e il 6 contro la Svizzera. L’alternativa è fine settembre. Fonte: CdS