CENTROCAMPO – Veretout ha muscoli e geometria per prendere il posto di Allan

Nelle storie di mercato c’è spazio anche per i ritorni di fiamma e in casa Napoli si parla sempre di Jordan Veretout per il centrocampo. Il calciatore transalpino ex Nantes e Fiorentina, aveva dichiarato il suo amore nella città partenopea alla sua Sabrina, ma poi scelse la Roma. Il club azzurro sarebbe tornato alla carica per il mediano francese, per via delle geometrie e la forza muscolare, il classico jolly della mediana. Il suo agente non smentisce un suo addio in giallorosso, anche se non sarà semplice strapparlo dalle grinfie di Fonseca. Si attendono sviluppi, in attesa della probabile cessione di Allan, ma non meno di 40 milioni.

Antonio Giordano Corriere dello Sport