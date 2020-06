CdS “RIPARTIAMO COSI'”. Oggi la Lega renderà noto il calendario della ripartenza del campionato

Sicuramente quello del campionato (ultime tre giornate escluse), ma con ogni probabilità arriveranno anche le date delle due semifinali di Coppa Italia (la finale il 17 giugno è già certa). Per queste ultime serve un doppio via libera del governo, chiamato sia ad autorizzare la ripresa delle attività sportive agonistiche (inibite fino al 14 giugno dall’ultimo dpcm) sia ad anticipare di ulteriori 24 ore il via del trofeo nazionale che il ministro Spadafora giovedì scorso aveva annunciato per il 13.

Il titolare del dicastero dello sport oggi parlerà con il premier Conte e verrà presa una decisione che sarà comunicata in Figc e in via Rosellini. In caso di ok al 12 giugno, l’esecutivo utilizzerà lo strumento del dpcm oppure quello del decreto ministeriale firmato da Spadafora e Speranza per far tornare a rotolare il pallone in un match ufficiale. Fonte: CdS