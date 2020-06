CALCIO FEMMINILE – La sorella di Chiellini giocherà nel Livorno

Il nome Chiellini per la città di Livorno riecheggia di nuovo in Toscana, dal buon Giorgio che è diventato una delle icone del calcio maschile, alla sorella Silvia che indosserà la maglia amaranto in Eccellenza. Torna in Italia dopo aver militato per 4 anni in Spagna ed è anche lei un difensore centrale. “Sono stati 4 anni bellissimi in Spagna dove mi sono tolta molte soddisfazioni sia a livello sportivo che a livello universitario. A Murcia ho potuto realizzare il sogno di giocare in Liga nazionale, ora il mio obiettivo è quello di arrivarci con il Livorno, con il club che mi ha cresciuta e che ritengo la mia casa”.

La Redazione