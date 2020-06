CALCIO FEMMINILE – Hasanbegovic (dif. Bosnia): “Rispetto per Italia e Danimarca, ma vogliamo conquistare l’Europeo”

Il 22 Settembre cci sarà la sfida in Bosnia per l’Italia femminile, uno degli ultimi ostacoli prima della doppia gara contro la Danimarca. Il difensore della compagine bosniaca Hasanbegovic analizza il momento della nazionale. “Stiamo facendo molto bene, abbiamo 15 punti nel girone ed è un record che vogliamo migliorare ancora nelle prossime tre gare. Siamo al terzo posto dietro due squadre importanti come Italia e Danimarca che si devono ancora sfidare fra di loro due volte e che devono venire ancora qui da noi a giocare. E il fattore campo può aiutarci e farci sognare in grande. Conosciamo le due formazioni, le rispettiamo perché sono ottime squadre e sappiamo che non ci regaleranno nulla, ma noi vogliamo provare il tutto per tutto per qualificarci per la prima volta all’Europeo. – continua Hasanbegovic parlando della gara d’andata – Fu una partita difficile, giocammo bene e non sfigurammo contro una grandissima squadra anche se perdemmo per 2-0. Da difensore devo dire che Cristiana Girelli è stata quella che mi ha sorpreso di più, giocò una gara impressionante. Poi anche Giugliano mi ha colpito per il modo impeccabile in cui costruiva le manovre offensive dell’Italia, non a caso segnarono loro i due gol decisivi”.

Fonte: donnenelpallone.com