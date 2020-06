Buona la media spettatori del Napoli prima del Covid-19 

Fino allo stop di marzo la media-presenze nel campionato 2019-20 si attestava sui 27.324 spettatori a gara. Media decisamente superiore a quella dello scorso campionato (circa 25.500 spettatori). Tendenza in crescita che segnava un netto passo avanti rispetto all’ultimo ventennio. Per registrare l’ultima volta che la Serie A ha superato le 27.000 presenze a partita bisogna alla stagione 2000-01(campionato a 18 squadre). Qualcosa quest’anno è cambiato. E in meglio. Nonostante il decadimento strutturale di alcuni impianti (il San Paolo è l’esempio più evidente, ma anche il Franchi va rimodernato), ve ne sono altri che hanno standard di livello europeo (le «case» di Juventus, Sassuolo, Udinese, non a caso tutte di proprietà) e altri ancora che si stanno attrezzando per darsi una riverniciata di moderno. Una rapida occhiata alla classifica degli spettatori quest’anno vede l’Inter al primo posto, con una media di 65.800 tifosi a partita. Considerato che San Siro contempla circa 80.000 posti, significa uno stadio riempito di nerazzurro per circa l’82% della capienza complessiva. Il Milan quest’anno ha portato a San Siro una media di 49.807 spettatori, Roma e Lazio attorno ai 39.000, Juventus e Fiorentina viaggiano staccate di un migliaio di presenze (36.629 i bianconeri che hanno il tasso di riempimento più alto (91%) e 35.177 i viola). Tra le provinciali – con i suoi 23.296 spettatori di media (tasso riempimento 76%) – è il Lecce a prendersi la scena. Fonte: CdS