Bundesliga al 45′: Lipsia avanti grazie anche a Schick

Colonia-Lipsia 1-2 Cordoba (C) 7′, Schick (L) 20′, Nkunku (L) 38′

Colonia (4-2-3-1): Horn, Schmitz, Czichos, Leistner, Katterbach, Skhri, Hector, Jokobs, Kainz, Rexhbecaj, Cordoba (Modeste 24′). A disposizione: Kessler, Drexler, Ehizibue, Hoger, Mere, Modeste, Schindler, Terodde, Thielmann. Allenatore: Gisdol.

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Nkunku, Sabitzer, Laimer, Angelino, Olmo, Werner, Schick. A disposizione: Mvogo, Adams, Forsberg, Haidara, Krauss, Lookman, Orban, Wolf. Allenatore: Negelsmann.

Arbitro: Dingert.

Ammoniti: Leistner (C) 30′.

Note: recupero p.t. 4′.

Primo tempo. La sfida si blocca al 7′ col facile tap-in di Jhon Cordoba che dall’interno dell’area non perdona, il Lipsia pareggia i conti al 20′ con l’ex Roma Patrik Schick che di testa sfrutta il perfetto assist di Angelino. Al 27′ Schick cerca la doppietta con uno stacco imperioso ma la sfera sorvola di pochissimo la traversa, al 38′ Laimer mette in mezzo un pallone che Nkuku deve solo depositare in rete per il sorpasso ospite chiudendo così la prima frazione col Lipsia avanti 2-1.