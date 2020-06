Algoritmo – In Serie B il Benevento arriverebbe a 93 punti

Il piano C di via Allegri si applicherebbe anche alla Serie B. In questa ipotesi, con lo stop definitivo alle gare, non si potrebbero disputare i playoff e i playout e i verdetti sarebbero solo “diretti”. Anche in questo caso, la cristallizzazione della classifica attuale (28 giornate disputate) con le correzioni indotte dal modello della media punti ponderata non stravolgerebbe la parte alta della classifica, con il Frosinone terzo davanti al Pordenone. Alla fine, il Benevento dei record chiuderebbe con circa 30 punti di vantaggio sulla terza, 27 sulla seconda.



È invece in coda che questo modello corregge in maniera significativa la distorsione legata all’unica partita da recuperare, Ascoli-Cremonese, scontro diretto che, se vinto dai lombardi, oggi li avrebbe portati fuori dalla zona playout, lasciando ad Ascoli e Venezia un confronto della differenza reti per stabilire le posizioni relative.

Utilizzando la semplice media punti, oggi l’Ascoli si lascerebbe alle spalle Venezia e Cremonese. Ma ricorrendo alla media ponderata la formazione marchigiana riuscirebbe a scavalcare anche Pescara, Juve Stabia, Perugia e Pisa (battuto nello scontro diretto), chiudendo all’undicesimo posto. Fonte: CdS