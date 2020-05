Marco Tardelli, ex calciatore, candidato alle prossime elezioni AIC in contrapposizione all’attuale vice Umberto Calcagno, non è d’accordo sulla questione che le partite alle 17:15, siano un problema per la Serie A. Con un tweet il campione del mondo 1982 scrive infatti: “12 partite su 124 alle 17.15: davvero vogliamo discutere di questo? Cara @assocalciatori, non ci facciamo ridere dietro”.