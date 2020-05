Spagna – Il Barcellona “vede” Fabian Ruiz come alternativa a Pjanic

E’ ormai noto che i grandi club di Liga vorrebbero riportare a casa Fabian Ruiz, ma è altrettanto nota la volontà del Napoli di non cedere il centrocampista. Soprattutto il Barcellona vorrebbe provare a tentare l’ex Betis e, nei piani blaugrana, lui sarebbe la perfetta alternativa a Miralem Pjanic, calciatore che il Barcellona vorrebbe annoverare tra i suoi per la prossima stagione. A riportare queste intenzioni è il giornale spagnolo Mundo Deportivo. Ruiz non ha ancora rinnovato con il club azzurro, ma ha un contratto che lo lega fino al 2023. Stando al giornale iberico, Fabian non dovrebbe accettare la proposta di rinnovo, così De Laurentiis fisserà il prezzo che già è noto dovrebbe essere intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra che però rischia di spaventare il Barcellona, che non avrebbe infatti intenzione di pagare un esborso simile il giocatore. Non va dimenticato che su Fabian Ruiz, c’è ancora l’interesse del Real Madrid.