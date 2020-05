Il Benevento riprende ad allenarsi: Doppia seduta all’Antistadio Imbriani

La capolista Benevento riparte, doppia seduta all’Antistadio Imbriani

– Da ieri la parola d’ordine è intensificare la preparazione per la ripartenza. Doppia seduta di allenamento e col gruppo compatto all’Antistadio Imbriani: niente più allenamenti individuali, ma di gruppo sia per quel che riguarda la parte atletica che tecnico-tattica. C’è stata persino una partitella. La condizione è eccellente. Solo Antei e il giovane Sanogo a parte per recuperare da infortuni. Intanto la Curva Sud fa sentire la sua voce, esprimendo il diniego “verso forme di festeggiamento in piazza o caroselli vari per la A. E’ una forma di rispetto verso chi non ce l’ha fatta e per chi è in condizioni economiche critiche”. Fonte: CdS