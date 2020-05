Rush finale per il rinnovo in azzurro per Maksimovic

Prima che la pandemia Coronavirus prendesse il sopravvento, il Napoli e Maksimovic, stavano per dire sì per la questione rinnovo. La lunga sosta però non ha cambiato i piani tra le parti in questione, Ramadani e il club azzurro hanno un’intesa di massima. Il difensore serbo è cresciuto molto a livello tecnico ed ha mostrato tutte le sue qualità, anche nel gioco aereo, vedi le sfide contro Inter e Barcellona su tutti. Il rinnovo è pronto e sarà fino al 2024, manca solo l’ufficialità.

Fonte: Il Mattino