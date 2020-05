Il rinnovo di Gennaro Gattuso arriverà entro l’estate

La fase due è un nuovo inizio. Quello che sta partendo per il calcio giocato, quello che sta partendo per il calcio mercato. E il nuovo inizio del Napoli sul mercato non può che sostanziarsi nella chiusura di lunghe trattative, quelle legate ai rinnovi di contratto. Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso, oltre che con l’agente del tecnico, Jorge Mendes. Il patron ha testimoniato la sua stima ad un allenatore che ritiene possa rappresentare presente e futuro del club. Mettendo sul tavolo un triennale, rivisitando l’ingaggio in modo sostanziale: scontato che non venga esercitata l’opzione di rescissione unilaterale il prossimo 10 giugno.

Si sta lavorando per far quadrare i conti. La prossima settimana ci saranno approcci anche attraverso i legali di riferimento, con un punto condiviso che detta la rotta: né la società, né l’allenatore vogliono iniziare la prossima stagione con un contratto in scadenza nel 2021, Mendes dovrebbe esser in Italia nell’arco di 15-20 giorni per pianificare con De Laurentiis una firma che arriverà entro l’estate, aprendo la parte finale di una trattativa che dovrebbe blindare Rino Gattuso fino al 30 giugno 2023. Ci sarà modo, inoltre, di discutere di Faouzi Ghoulam, altro assistito del manager portoghese. Fonte: Il Mattino