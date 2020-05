RINNOVO – Callejon-Napoli, pronto il colpo di scena

Mentre per Mertens e Zielinski, si attende i twitter presidenziali, accordi in linea di massima raggiunti tra le parti, per Josè Callejon, non è da escludere anche un clamoroso colpo di scena. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel Giugno 2020, ma al momento non ha ricevuto offerte da società iberiche in questione. L’entourage del giocatore, guidato da Quillon fanno sapere che non escludono di rinnovare per un’altra stagione, il calciatore ha fatto intendere che vorrebbe restare, sta bene a Napoli ed entro 30 giorni si saprà se sarà un addio, oppure un matrimonio ancora di un solo anno.

Fonte: Il Mattino