Plusvalenza per Josè Maria Callejon, anche se è tecnica sempre lo è. Andrà in Spagna

In sette anni, ha rappresentato una plusvalenza tecnica, perché non si trovano (e non si trovavano nel 2013) giocatori tecnici del suo valore per otto milioni e ottocentomila euro. E Callejon si è portato appresso l’Università del Real Madrid, dove il Napoli andò a spendere su indicazione di Rafa Benitez. Adesso lo aspettano al Valencia o al Siviglia, mentre il Napoli sa che per tre mesi ancora – perché il 30 giugno è slittato in avanti – potrà sempre andare a rovistare là in fondo, in una siepe virtuale dove un piccolo avvoltoio si è adagiato silenziosamente. Mica per aspettare la scadenza del contratto, ma per regalarsi un ultimo, anche nostalgico ballo. Fonte: CdS