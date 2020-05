Per Mertens e Zielinski siamo ormai pronti al doppio sì

Il Napoli e i rinnovi, un binomio che ha tenuto banco per un anno intero, ma che per alcuni casi, si sta arrivando al lieto fine. Gli esempi sono quelli di: Mertens e Zielinski, ormai il loro sì è solo da annunciare. Per il belga pronto un rinnovo fino al 2022, con un ingaggio complessivo di 12 milioni, opzione per la terza stagione e si vocifera anche un ruolo dirigenziale a carriera conclusa. Il polacco invece guadagnerà 4,5 milioni e sarà uno dei pilastri oltre che tra i più pagati del club. Si attende solo il twitter presidenziale e non si esclude anche che arrivi prima della sfida contro l’Inter.

Fonte: Il Mattino