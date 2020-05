Napoli: Ecco chi sta seguendo Giuntoli per il dopo Hysaj

Con davanti Trippier e Vrsaljko nelle gerarchie, sembra scontato il futuro di Santiago Arias. Il colombiano dell’Atletico Madrid che vuole lasciare la capitale alla fine di questa altalenante stagione. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il terzino che arrivava dal Psv non ha convinto gli addetti ai lavori dei biancorossi e il club cercherà la migliore soluzione per la cessione consapevole che in Italia in tanti vorrebbero assicurarsi il calciatore.

Il Napoli lo segue da almeno tre stagioni, da quando ancora giocava in Olanda e sembrava pronto al grande salto. A Giuntoli piace e interesserebbe visto il futuro di Hysaj lontano dall’azzurro, ma interessa anche all’Inter che deve rinforzarsi in quella zona di campo. Nelle ultime settimane si sarebbe aggiunta alla fila anche la Roma: Petrachi avrebbe già comunicato al club spagnolo l’interesse visti i buoni rapporti tra le due parti. Fonte: Il Mattino