Napoli-Gattuso, pronto un rinnovo triennale per il mese estivo

Il Napoli e i rinnovi dei contratti, argomento che tiene banco in casa azzurra e non si vuole lasciare nulla d’intento o addirittura in sospeso. Su tutti la questione del contratto di Gennaro Gattuso, dove il club partenopeo e l’entourage del tecnico calabrese hanno rincominciato a sentirsi. Le parti vogliono ricominciare la stagione, senza avere il contratto in scadenza nel 2021, per questo Jorge Mendes tra 15/20 giorni arriverà in Italia per discutere della situazione. E’ pronto un contratto fino al 30 Giugno 2023 e c’è fiducia che possa andare tutto a buon fine.

Fonte: Il Mattino