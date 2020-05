Rinnovi: Formalità per Maksimovic, per Milik invece è più complicato

Più urgente provvedere ai contratti di Maksimovic e Milik: entrambi in scadenza 2021. Ma con posizioni molto diverse. Quella di Maksimovic si avvicina alla formalità. Con l’arrivo del suo agente in Italia, Fali Ramadani, si firmerà il rinnovo del serbo. Molto più complesso che ci possa essere un’altra stagione con la maglia del Napoli per Milik: anche qualche confessione agli amici più cari fatta dalla punta rafforza questa sensazione. Nei prossimi giorni ci sarà un ultimo approccio con l’agente, David Pantak: se non si apriranno spazi per il rinnovo (il contratto del polacco scade nel 2021), allora si apriranno, definitivamente, le porte dell‘addio con Juventus e Milan in Italia, Arsenal e Tottenham in Inghilterra ed Atletico Madrid in Spagna già pronte a sondare le condizioni del Napoli.