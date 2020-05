L’azzurrino Zedadka: “Sono nato in Francia, ma vorrei l’Algeria”

Il momento storico è quello delle interviste sul web. Lo ha fatto anche Karim Zedadka, azzurrino del Napoli Primavera. «Mi sono sempre ispirato a tanti calciatori algerini che hanno giocato nel mio ruolo. Tra i miei idoli c’è anche Bennacer, che è un gran calciatore, ma non abbiamo le stesse caratteristiche e non posso prendere ispirazioni da lui nel modo di giocare» ha detto Zedadka a Smaïl Bouabdellah di BeIN Sports. «Nazionali giovanili? Non sono mai stato convocato prima, quando ero al Nizza forse avrei meritato ma nel calcio bisogna accettare le scelte. Francia o Algeria? Sono nato in Francia, ma onestamente sono un algerino, tutta la mia famiglia lo è» Zedadka ha poi confermato la versione anche su Instagram: «La mia volontà è quella di giocare per l’ Algeria in caso di convocazione. Sarebbe un grande onore difendere i colori biancoverdi della nazionale. L’argomento è chiuso, ora torno a lavoro che è l’unica chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati, nel club e nella nazionale».

