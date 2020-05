INSIGNE

Dopo il cambio di agente, con il passaggio da Raiola a Pisacane, anche Lorenzo Insigne è pronto al rinnovo. Manca, al momento, l’accordo per allungare ulteriormente il contratto, oltre la naturale scadenza del 2022: ci sono tempo, margini e volontà per trovare un accordo, anche se un finale di stagione in crescendo per Insigne potrebbe riaccendere i riflettori sul capitano partenopeo, con la sensazione che quella del rinnovo resti la strada maestra. Fonte: Il Mattino