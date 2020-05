Il Napoli ha il sì di Raschica, ora va convinto il Werder Brema

Il Napoli ha da sempre avuto il pallino di Milot Raschica, sin dai tempi del Vitesse, il giocatore kosovaro ha colpito e non poco il club azzurro e il d.s. Giuntoli. In due anni al Werder Brema i numeri dell’esterno d’attacco sono impressionanti, nonostante la classifica della società tedesca non sia delle migliori. Il nuovo inizio post-Covid-19 però ha in dote due vittorie ed un pari con il Gladbach che poteva essere un successo. Raschica ha fatto intendere che dopo questa stagione vorrebbe una nuova esperienza e i partenopei sarebbero la meta preferita del giocatore del Kosovo. Ora va convinto il Werder Brema, la clausola dell’attaccante è di 38 milioni, perciò bisogna accontentare i tedeschi per avere in rosa Rashica.

Fonte: Fabio Mandarini CdS