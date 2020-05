Il Mattino – Il «piano C» del campionato, con lo stop decide l’algoritmo. I dettagli

Terminare il campionato disputando tutte le partite in programma. Ma la Figc sta mettendo a punto anche i piani B e C. «In caso di sospensione momentanea, faremo ricorso a playoff e playout, un format più contenuto e leggero che garantisce un risultato per merito sportivo. In caso di sospensione definitiva, ricorreremo a un algoritmo», ha detto il presidente Gravina. La formula servirà a stilare la classifica finale nel caso il campionato dovesse bloccarsi in maniera definitiva non essendoci neanche il tempo di disputare play off e play out. «L’algoritmo terrà conto di diversi fattori, sempre legati a risultati e a elementi oggettivi della classifica di ciascuna squadra perché si arrivi alla definizione di questo campionato». Il sistema matematico terrebbe presente, quindi, vari fattori come i gol fatti e subiti, il peso specifico dei punti contro gli avversari conquistati e se in casa o in trasferta. Fonte: Il Mattino