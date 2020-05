Il matrimonio Napoli-Insigne sta per prolungarsi, ma non c’è fretta

Lorenzo Insigne ha un nuovo procuratore, si tratta di Vincenzo Pisacane, entrambi si conoscono, sono amici da una vita e si sta già parlando di futuro. Anzi le trattative sono state fatte in tempi non sospetti, dove al momento non c’è l’intesa, però in questo caso non c’è fretta. Il contratto scadrà nel 2022, quindi ancora molti mesi a disposizione, ma un eventuale finale di stagione da protagonista, potrebbe far riaprire il sipario ad un rinnovi immediato, ma il tutto senza farsi prendere per la giacca, però Insigne sta per diventare una bandiera alla Totti.

Fonte: Il Mattino