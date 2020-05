Falsa la valutazione di Osimben: il Napoli c’è alle sue condizioni

Diventa un caso il valore di Osimhen, tra vere e presunte valutazioni. Sul suo sito, Alfredo Pedullà, fa un po’ di chiarezza sulla situazione: “Il Lille lo valuta tra 55 e 60 milioni, il presidente Lopez ha un eccellente rapporto con De Laurentiis e vorrebbe “riparare” rispetto alla scorsa estate quando Pepé (sempre di proprietà Lille) era stato a un passo dal Napoli per poi virare verso l’Arsenal. Proprio l’Arsenal ha chiesto informazioni su Osimhen ma stavolta Lopez spera di favorire il Napoli, accetterebbe 40 milioni cash più il cartellino dell’esterno offensivo Ounas che gli piace moltissimo e che già la scorsa estate, come raccontato, era stato proposto per il famoso Pepé. Il Napoli c’è, dunque, alle sue condizioni. Ovviamente non ha chiuso ma ha mostrato grande interesse e avviato i contatti da settimane. La fake news da 80 milioni di valutazione si aggiunge a quella, ancora più fake, che aveva accostato Aguero al Napoli. Doppio bingo sì ma al contrario…”