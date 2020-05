Da domani sarà mercato ma anche quattro situazioni da gestire

Si comincia da domani e si chiude, con ogni probabilità, il 5 ottobre. Quattro mesi filati, insomma. Ma la durata è l’unico aspetto che non muta La vera e sostanziale differenza, invece, è che quest’anno il mercato resterà aperto mentre le squadre continueranno a giocare. Evidentemente, fino al 31 agosto (nuovo termine per la stagione sportiva) potranno essere depositati solo accordi preliminari, vale a dire che le operazioni saranno concluse, ma non ci sarà un effettivo trasferimento dei giocatori. Dal 1° settembre al 5 ottobre – al momento si tratta solo di date indicative ma quasi certamente saranno quelle definitive – invece, ogni affare comporterà un immediato cambio di maglia.

Il campionato che arriva ad agosto crea diverse fattispecie sotto il profilo dei rapporti tra giocatori e club.

In partenza

Sono i giocatori che con ragionevole certezza sono destinati a cambiare squadra nel prossimo mercato. Ma prima devono continuare a giocare con il club attuale per le ultime gare di campionato, fino ad agosto.

In scadenza

Sono molti i giocatori con il contratto in scadenza il 30 giugno: anche per loro la situazione deve essere sanata, è uno dei fronti caldi ancora aperti.

In prestito

Sono coloro che da contratto, dal primo luglio dovrebbero tornare dai prestiti ai club di appartenenza. Anche qui, contratto da prolungare ad hoc.

Già ceduti

Sono i giocatori che sono stati ceduti a gennaio. Il loro status procede fino ad agosto, ma devono prolungare anche il contratto col club in cui giocano attualmente.

A cura di P. Guadagno (CdS)