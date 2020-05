Rinnovi per Mertens e Zielinski, per Callejon deciderà ADL

In attesa che torni una regolarità nei pagamenti degli stipendi (prevista per giugno, con la ripresa delle gare) e pianificando gli arretrati (con la ripresa che aiuta a delineare, ma ponendo tutto sub iudice al completamento della stagione per definire cifre mancanti ed eventuali tagli), ci sono due rinnovi ormai a un passo. Quello di Mertens e quello di Zielinski. Un biennale per il belga da 12 milioni complessivi, un quadriennale da 4.5 milioni a stagione per il polacco che diventa pilastro e uno dei più pagati.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per Mertens, andando a definire qualche dettaglio ancora aperto e certificando il prolungamento fino al 2022. Per Zielinski si tratta di un contratto fino al 2024 più opzione per il quinto anno. In avvio di settimana prossima, ci sarà un nuovo contatto con José Callejon quando mancheranno meno di 30 giorni alla scadenza del contratto dello spagnolo. E senza, ancora, soluzione definitiva. Callejon non è in procinto di firmare per alcun club. Dall’entourage ancora non si esclude la permanenza per un altro anno in azzurro: decisiva la volontà di De Laurentiis, perché come Mertens, anche Callejon resterebbe volentieri a Napoli, anche se ci sono società in Spagna pronte a garantirgli un biennale. Fonte: Il Mattino