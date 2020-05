CALCIO FEMMINILE – A. Hegerberg (centr. A.s. Roma): “Il campionato italiano è molto competitiva”

In attesa di sapere il destino del calcio femminile, in modo particolare la serie A, ecco le parole della centrocampista dell‘A.s. Roma Andrine Hegerberg. “E’ un po’ speciale. Crescendo ho sempre pensato alla Roma, è un cliché, ma è una sorta di sogno diventato realtà. In TV trasmettevano molto la Serie A, non so perché in realtà. Guardavo Totti e andammo a Roma in visita in vacanza e andammo al Roma Store. Ho avuto qualcosa come 4 o 5 maglie, le adoro. La A femminile? davvero, davvero competitiva. Non ci sono partite facili e questo mi ha un po’ sorpreso. Anche le squadre di fondo classifica lottano molto, difendono bene e ci sono molti talenti. Per questo penso che possa crescere, c’è talento. Quando riusciranno a miscelare i vari stili penso che possa diventare un campionato molto, molto forte. Ma penso che ci sia anche da lavorare per quanto riguarda il professionismo. Alcuni dei campi dove giochiamo sono pessimi. Devono essere curati, per far sì di poter crescere. Le giocatrici, con il talento che hanno e le ore che spendono a lavorare, meritano arene migliori”.

Fonte: vocegiallorossa.it