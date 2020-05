BUNDESLIGA – Paderborn-B. Dortmund 1-6, 45′ a senso unico, scatenato Sancho

Il Paderborn si schiera con un coriaceo ed elastico 4-4-1-1. Privo dell’infortunato Halland, il Borussia presenta un iperoffensivo 3-4-3 di base, trasformato in 3-4-2-1 nella dinamica delle posizione medie. Ne scaturisce un primo tempo molto combattuto ed abbastanza equilibrato, nel possesso palla e nelle conclusioni. Nel secondo tempo il Borussia alza i ritmi e cambia subito l’inerzia della gara, definitivamente. Hakimi al 48’ si fa parare la conclusione ravvicinata da Zingerle. Al 51’ Hazard sfiora il palo. Al 54’ arriva il vantaggio Borussia, con una tambureggiante azione corale insistita in area, conclusa da Hazard. Al 57’ raddoppio di Sancho, dopo percussione di Brandt. 72’, il discutibile rigore concesso per braccio di Can, trasformato da Hunemeier, sembra riaprire l’incontro. Ma al 74’, il passaggio gol di Hazard e la conclusione in rete di Sancho, ristabiliscono il doppio vantaggio. 85’, Hakimi conclude in rete un bel diagonale radente, dopo azione personale di Schmelzer. Che poi, al 89’, porta a 5 le reti. Al 90’ il sesto gol, tripletta di Sancho, dopo contropiede partito da angolo difensivo.

PADERBORN (4-4-1-1): Zingerle; Dräger Hunemeier, Strohdiek, Collins; Schonlau; Antwi-Adjei (82′ Jastrzembski), Vasiliadis (84′ Sabiri), Srbeny (66′ Zolinski); Holtmann (75′ Pröger); Mamba (66′ Michel). All. Baumgart

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi (87′ Morey), Can (87′ Balerdi), Delaney (69′ Witsel), Guerreiro; Brandt (80′ Reyna), Hazard (80′ Schmelzer), Sancho. All. Favre

Marcatori: 54′ Hazard (D), 57′, 74′ e 90′ Sancho (D), 72′ rig. Hunemeier (P), 85′ Hakimi (D), 89′ Schmelzer (D)

Ammoniti: Sancho (D), Collins (P), Can (D), Hummels (D), Drager (P)

A cura di Alessandro Cardito