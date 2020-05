Bundesliga – Borussia M’Gladbach/Union Berlino 4-1, Thuram dedica gol a Floyd

Continua il campionato in Bundesliga, primo torneo nazionale ad aver ripreso la sua marcia verso la conclusione in Europa. Oggi, la prima partita “domenicale” metteva di fronte il Borussia M’Gladbach e l’Union Belino. Ospiti in cerca di punti salvezza, ma sono i padroni di casa ad aver la meglio abbastanza in scioltezza. Il Gladbach si porta in vantaggio grazie a una bella giocata di Neuhaus. Il raddoppio è opera di Thuram che, inginocchiandosi, dedica la sua rete a Floyd. A inizio ripresa accorcia Andersson, ma è ancora Thuram a mettere a segno il tris. Poker di Plea.

Borussia M’Gladbach – Union Berlino 4-1 [17′ Neuhaus (G), 41′ e 59′ Thuram (G), 50′ Andersson (U), 82′ Plea (G)]

GLADBACH (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Herrmann /72′ Kramer), Neuhaus; Hofmann, Stindl; Thuram, Plea. All. Rose



UNION BERLINO (3-4-2-1): Gikiewicz; Friedrich, Schlotterbeck, Subotic (46′ Kroos); Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz (60′ Ryerson, 65′ Mees); Ingvartsen, Bülter; Andersson. All. Fischer

Ammoniti: Friedrich (U), Bulter (U), Hofmann (G), Lainer (G), Neuhaus (G)