Balotelli, ci risiamo: ancora una volta non si presenta al campo

Martedì scorso Mario Balotelli non si era presentato agli allenamenti. Cinque giorni dopo non è cambiato nulla. L’attaccante del Brescia, che era stato convocato per le 9, non è mai arrivato al campo. Doveva fare trattamenti e terapie per un piccolo dolore accusato venerdì, ma non è stato possibile. Da lunedì a sabato Super Mario avrà, o per meglio dire avrebbe avuto, due allenamenti al giorno. Uno alle 9 e un altro alle 19. Ovviamente da solo e non con il resto del gruppo. Da vedere tuttavia se si presenterà.

