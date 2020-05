Arias nel mirino azzurro, ma su di lui altri club di Serie A

E’ vero. il mercato è quel luogo in cui si vende, si compra, si scambia e si instaurano rapporti. In modo che qualcuno allontanatosi una volta, poi, possa ritornare. Cerchi un giocatore, l’affare non si conclude, ci provi in un’altra occasione. Il terzino colombiano Santiago Arias piaceva e piace al Napoli. Attualmente ha poco spazio all’Atletico Madrid, chiuso da Trippier e Vrsaljko e, di conseguenza ha collezionato pochissime presenze alla corte del Cholo Simeone. Per questo motivo, stando a quanto si legge su AS, il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Spagna. I club interessati però, sono aumentati. Oltre al club azzurro anche Inter e Roma sono sulle sue tracce e si ipotizza che i Colchoneros potrebbero lasciarlo partire anche per risanare il proprio bilancio deficitario anche a causa dell’ emergenza Coronavirus.