Agnelli: “Perché non ragionare su una piccola presenza di tifosi allo stadio?

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato a proposito della possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi: “Perché non cominciamo a ragionare, se le condizioni lo permetteranno, a consentire nel rispetto della sicurezza una piccola presenza di tifosi allo stadio? Altrove lo fanno o lo faranno con percentuali dal 10 al 25% della capienza degli impianti”,

A tal proposito La Stampa riporta che il numero uno bianconero: “Ha trovato presidenti attenti e sulla stessa lunghezza d’onda. Saranno la stessa Lega e, soprattutto, la Figc a compiere la sintesi finale ed interloquire con il governo. I tempi? Forse per le tappe finali di questa stagione che riparte, non prima. Comunque, della seconda metà di luglio, più probabile per l’inizio del prossimo campionato a settembre. Si potrà pensare a come restituire un po’ di colore agli stadi visto che anche dalla comunità scientifica punto di riferimento del governo cominciano ad arrivare segnali positivi in questa direzione”.