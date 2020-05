Vertonghen lascerà il Tottenham: Non solo il Napoli attende sviluppi

Il futuro di Jan Vertonghen non è ancora chiaro. Ma il difensore belga ha già due certezze: la prima è che lascerà il Tottenham dopo otto stagioni da protagonista, la seconda è che l’Italia e la Serie A possono essere la destinazione più accreditata viste le tante pretendenti.

Come riportano i media olandesi, infatti, il calciatore 33enne è ormai quasi convinto a sposare il progetto italiano dopo tante stagioni in Premier League. Dalla Serie A infatti arrivano le richieste più ambiziose: in primis la Roma di Fonseca, subito dopo Napoli e Inter che approfitterebbero di un parametro zero così esperto per rinforzarsi. Anche la Fiorentina ha chiesto informazioni al suo entourage potendo perdere uno tra Pezzella e Milenkovic in estate. Fonte: Il Mattino