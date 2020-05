Tra date e orario ancora da decidere, sembra che il primo match del ritorno in campo del Napoli sarà contro l’Inter per la Coppa Italia. Il collega di Tv Luna Carlo Alvino aggiorna in tempo reale. “Da fonti governative apprendo che è stata accettata la richiesta di Dal Pino di anticipare di un giorno le due semifinali di Coppa Italia, che quindi si giocheranno il 12 e 13 giugno. Napoli in campo il giorno di Sant’Antonio”.

La Redazione