Tamponi e Test sierologici fondamentali per la ripresa

PIU’ TAMPONI

Se i dati della curva dei contagi continueranno a essere incoraggianti, per la ripresa del campionato i vincoli potrebbero essere meno stringenti per tutti gli italiani. Di questo si avvantaggerebbero i vari gruppi squadra della A. Che, inutile sottolinearlo, sono entità particolari e composte da almeno una sessantina di persone sottoposte a tamponi ogni 4 giorni e test sierologici (per evitare il rischio di falsi negativi) ogni 15. Lo ripetiamo, ci vuole l’appoggio di una legge statale, ma se questa certificasse che la quarantena per i contatti stretti può terminare quando è sicura la guarigione e non dopo i classici 14 giorni, allora si potrebbero fare tamponi ogni 48 ore. Come del resto è già previsto dal protocollo, fino a quando i virus può manifestarsi. Gli studi attuali parlano di 5 giorni o poco più come tempo di incubazione e quindi di tamponi ne servirebbero 3. Se fossero negativi per tutto il gruppo squadra, la quarantena terminerebbe. Fonte: CdS

