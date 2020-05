Spadafora insiste per le gare in chiaro: «Pronto a disporlo per legge»

Spadafora, ieri ha anche sottolineato che «la preoccupazione continua ad esserci ed è la stessa preoccupazione che ci ha portato ad un senso di responsabilità che altri hanno chiamato indecisione o voglia di andare contro il calcio. Oggi che tutto il Paese riparte è bene che lo sport e il calcio siano il simbolo di questa ripartenza». Per concludere, una nuova presa di posizione sulle gare da trasmettere in chiaro. «Per tutta una serie di motivi credo che debba esserci un segnale. Non escludo un intervento normativo. Cerco prima il dialogo, ma poi mi assumo le mie responsabilità. Ho già avviato i contatti con i broadcaster, proseguirò nei prossimi giorni. Proverò una mediazione, ma in caso negativo sono pronto ad intervenire». Fonte: CdS