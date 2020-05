Sono due le date per Verona/Napoli, non sarà la prima degli azzurri

Partiamo dalle certezze: il campionato riparte il 20 giugno con la disputa dei quattro anticipi per poi poter avere una classifica in cui tutte le squadre hanno lo stesso numero di gara. E qui, la votazione dell’assemblea della Lega è stata unanime. Poi, però, è arrivata la solita manfrina: perché inizialmente si era convenuti, che pur per ragione simboliche, la serie A doveva riprendere da un luogo simbolo come Bergamo, con tanto di cerimonia in ricordo dei tantissimi morti per Coronavirus. Dunque, Atalanta-Sassuolo il 19 giugno avrebbe dato il via alla ripartenza del campionato. Ma in serata è arrivato il dubbio: meglio iniziare il 20 giugno con Torino-Parma. Ma per conoscere il calendario, bisognerà pazientare ancora 48 ore: la Lega ha fatto sapere che lunedì formalizzerà tutte le decisioni. Il Napoli affronterà il Verona tra il 23 e il 24 giugno.

Fonte: Il Mattino