SKY – Mertens e Politano in grande forma nella partitella

Sarà che il calcio sta per tornare, ma in casa Napoli c’è la voglia di vedere di nuovo rotolare. Allenamenti sempre più intensi e iniziano ad esserci le partitelle. Secondo i colleghi di Sky tra i più in forma sono Mertens e Politano, entrambi a segno. Il belga ha perso anche 4 chili ed è sempre più vicino al rinnovo con la maglia azzurra. Gattuso può sorridere, anche se purtroppo non potrà contare almeno fino ai primi di Luglio, di Manolas.

La Redazione