RINNOVO – Napoli-Mertens, fissato l’incontro per il definitivo sì

Il Napoli e Dries Mertens, un matrimonio con il lieto fine, ma che non sono mancati i vari battibecchi tra le parti, compreso i corteggiamenti di altre pretendenti come Inter, Chelsea e Monaco su tutte. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per il definitivo sì. Entro il prossimo week-end sarebbe previsto l’incontro negli studi della Filmauro con il fratello del belga Jerome e i suoi legali della Stirr Associates. In questo caso dipende dalla riapertura delle Regioni oppure dai voli internazionali. Sarebbe un bel colpo se prima del match di ritorno di Coppa Italia contro i nerazzurri ci sia la firma, ma ormai la strada è tracciata per un matrimonio a tinte azzurre. Accordo fino al 2022 con opzione per il terzo.

Fabio Mandarini Corriere dello Sport