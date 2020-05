Marino:” Contenti di ripartire, ma restano ancora dubbi soprattutto per il tema svincolati”

Le parole di Pierpaolo Marino ,ex Napoli, attuale dirigente dell’Udinese sulla ripresa del campionato e sulle perplessità ancora presenti:

“Positivo riprendere e soprattutto con i tempi che ci garantiscono una preparazione adeguata per i calciatori ,cosi da evitare infortuni.Certo ci troviamo in una situazione senza precedenti ,dove si giocherà ogni tre giorni .Rimangono comunque delle perplessità .Ovvero come bisogna comportarsi in caso di nuovi positivi e di consegeunza con isolamento delle squadre.La classifica come cambierebbe e se si potrà terminare in tempi ragionevoli.Inoltre un altro tema da affrontare è quello degli svincolati. Sono più di 90 i calciatori in scadenza, bisogna vedere se hanno intenzione di giocare per altri 2 mesi anche se in pratica sarebbero liberi di andarsene”.