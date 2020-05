La possibile ripartenza del Campionato tra il 20 e il 21, scartata la prima gara a Bergamo

A proposito di richieste al Governo, durante la giornata si era anche ragionato sulla possibilità di anticipare il riavvio del campionato al 19 giugno. Era stata scelta Atalanta-Sassuolo come nuovo inizio, anche per il significato che avrebbe avuto giocare proprio a Bergamo, ovvero una delle città più colpite dal virus. In serata, però, tale ipotesi è rientrata. Probabilmente dopo che un primo sondaggio con Spadafora, che solo mercoledì aveva fissato la ripartenza del campionato per il 20, non aveva concesso molte speranze. E allora la “prima” dovrebbe essere Torino-Parma, lasciando Atalanta-Sassuolo a domenica 21, in modo da garantire la contemporaneità con Inter-Sampdoria (sarà il posticipo serale), visto che il turno successivo prevede la sfida tra nerazzurri e neroverdi. Come premesso, però, per il calendario occorrerà attendere lunedì e il week-end potrebbe anche portare a nuovi cambi di rotta. Fonte: CdS