Koulibaly è pronto, vuole tornare a riprendersi la difesa

In attesa di conoscere lunedì in Lega le date della Coppa Italia e del campionato, il Napoli prosegue la preparazione in gruppo, sempre rispettando le norme vigenti. Ieri dopo tanti mesi si è tornati a giocare la partitella e lentamente si comincerà ad alzare i ritmi in vista dell’Inter. Gli azzurri hanno come obiettivo di completare l’opera dopo lo 0-1 firmato Fabian Ruiz e conquistare quindi la finale del 17 Giugno a Roma. Uno dei calciatori pronti alle prossime battaglie è certamente Kalidou Koulibaly, vuole riprendersi la scena in difesa al fianco di Maksimovic. L’ultima partita del senegalese è stata contro il Lecce negli ultimi 5 mesi, non certo la partita migliore dell’ex Genk, perciò caricato a mille e dimostrare di essere sempre il muro azzurro.

Fulvio Padulano Corriere dello Sport