In Spagna, a settembre, negli stadi saranno presenti i tifosi

In un primo tempo era dato per sicuro che le partite sarebbero state disputate rigorosamente a porte chiuse per lo meno fino allo scoccare del 2021, ma i nuovi dati e la positiva evoluzione della pandemia aprono alla possibilità di una riapertura anticipata degli stadi spagnoli. Ovviamente qualsiasi discorso, in questo momento, appare prematuro, anche perché toccherà sempre fare i conti con le statistiche e con le conseguenti decisioni del Ministero della Salute, ma inizia a circolare con insistenza la voce che, tra fine settembre e inizio ottobre, almeno una porzione degli spalti possa essere riaperta ai tifosi. Si parla di un 30% della capienza, per poter garantire il rispetto delle rigorose distanze di sicurezza e di una puntuale disinfezione accurata delle installazioni. Sarebbe già un primo passo.

Fonte: CdS