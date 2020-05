Il messaggio azzurro: “Prendiamoci la Coppa Italia”

La missione Coppa Italia è cominciata. Ricominciata, per la precisione, considerando che il Napoli ha già superato il primo ostacolo: Inter battuta per 1-0 a San Siro nella semifinale d’andata, una vita fa, e ora Inter attesa in un San Paolo senza pubblico ma pieno di speranze. Ogni singolo abitante del pianeta azzurro, inutile negarlo, crede fermamente nella possibilità di conquistare la Coppa. E questa è sia una sensazione carpita chiacchierando un po’ qua e un po’ là, sia un messaggio chiaro e tondo che uno dei senatori, David Ospina, ha spiegato anche ieri ai microfoni della radio ufficiale del Napoli: «Siamo pronti per la coppa, pensiamo a quello. Finora c’erano dubbi, ma ora ripartiremo e conosciamo le date: dobbiamo approfittare dei prossimi allenamenti per prepararci al meglio a questa partita con l’Inter. Molto importante: dobbiamo fare il massimo per arrivare pronti». All’assalto della finale. «Abbiamo la possibilità di vincere un trofeo, è un bell’obiettivo: l’Inter è una grande squadra, certo, ma siamo consapevoli di poter raggiungere la finale. Con Gattuso stiamo bene: dà fiducia e chiede di lavorare duro, cose importanti».

Fonte: Fabio Mandarini CdS