Gravina:” In caso di sospensione definitiva, ricorreremo a un algoritmo “

Dai microfoni di Sky Sport, il presidente della Figc spiega come finirà la serie A in caso di conclusione prima della 38/a giornata nell’eventualità ci fossero notizie non positive sul fronte del coronavirus:

“Abbiamo sempre limitato quello che in tanti hanno invocato come piano B. Il nostro è un progetto strutturale, molto chiaro, contenuto in una delibera di Consiglio Federale che prevede due soluzioni in caso di stop. In caso di sospensione momentanea, faremo ricorso a playoff e playout. È un format più contenuto e leggero che garantisce un risultato per merito sportivo. In caso di sospensione definitiva, ricorreremo a un algoritmo che proporremo al Consiglio Federale l’8 giugno”.

“Terrà conto di diversi fattori – spiega Gravina a proposito dell’algoritmo – e sarà comunque legato ai risultati sul campo in modo che si arrivi alla definizione di questo campionato. Sarà una cristallizzazione della classifica, ma in proiezione con la fine del campionato.

Ma spero che non ci sia bisogno di farvi ricorso”. (ANSA).