Gabriele Gravina a Sky: “Il calcio esce rafforzato, nonostante il cialtronismo. Il calcio femminile? Mi auguro che parta i primi di Luglio”

Il mondo del calcio conosce la data per la ripartenza, il 20 Giugno, dove per molti mesi non sono mancati i contrasti. Ai microfoni di Sky è intervenuto il presidente della Figc Gabriele Gravina. “Giovedì sera ci siamo tolti un peso, ne usciamo rafforzati, l’incontro in conference-call con Spadafora è stato vissuto in grande armonia. I momenti difficili? Ce ne sono stati, purtroppo è un mondo composto dal mecenatismo e il cialtronismo, ma io non ho mai mollato, perchè volevo far riprendere il pallone. Sappiamo che i rischi sono dietro l’angolo, però l’obiettivo lo abbiamo raggiunto, fondamentale l’Uefa che ha coordinato. L’incontro con Papa Francesco mi ha fatto capire che l’uomo è fragile, mi sono reso conto delle persone che ci circondano. I nomi che sono andati contro il sistema calcio li tengo per me, voglio escludere che i contrasti siano di natura politica, se fosse così sarebbe gravissimo, io so incassare qualsiasi attacco. Il nostro mondo non è solo questione economica, ma anche altri concetti e i problemi sono solo questione tecnica. I play-off e play-out? Non è un piano B, ma è strutturale dove ovviamente verrebbe attuato è per i problemi che tutti conosciamo, però in caso di un nuovo stop verrebbe attuato un algoritmo per ciascuna squadra per completare la classifica. Siamo pronti al cambio del format per la stagione 2020-2021, ma se partissimo per il 12 Settembre ce la potremo fare. Sulla serie C l’ipotesi è il 28 Giugno con i possibili play-off e play-out, ma ne dovremo parlare. Il calcio femminile? Mi piacerebbe che la serie A finisse, sarebbe una grande esaltazione per tutto il movimento, questo per i primi di Luglio. Il nodo contratti è molto delicato, stiamo cercando di trovare un accordo tra le parti, le componenti per arrivare una piccola modifica per arrivare la scadenza entro il 30 Agosto, ovvero la stagione sportiva”.