Finale Champions in bilico. Istanbul può rinunciare, due le possibili sedi

Il governo di Erdogan starebbe seriamente pensando di rinunciare a ospitare la finale di Champions League che l’Uefa ha programmato il 29 agosto a Istanbul. La mancanza di pubblico non consentirebbe agli organizzatori turchi di recuperare gli investimenti. E da qui la decisione di rinunciare. A meno che non possa essere garantito anche che Istanbul sia sede di finale di una delle prossime edizioni. Lo ha svelato il New York Times citando fonti anonime di Nyon. Il 17 giugno, giorno dell’esecutivo Uefa, ci sarà la decisione finale. Ma qui non è in ballo solo la città dove si giocherà uno degli eventi sportivi più importanti del pianeta, ma anche il format di agosto della Champions. Ovvero come continuare la coppa che è ferma agli ottavi di finale. «È stato istituito un gruppo di lavoro con la partecipazione di rappresentanti delle leghe e dei club», ha ribadito un portavoce della Uefa. Due le ipotesi Lisbona in alternativa Doha.

Fonte: Il Mattino