Rai: “Grave distorsione del mercato permettere la trasmissione in chiaro alle pay tv”

SOTTO ESAME

Restano fuori da questo discorso, almeno per il momento, Dazn e Img, che, a differenza di Sky, non hanno mai chiesto un riequilibrio dei pagamenti. Ma solo una dilazione dell’ultima rata. Ora, entrambi i broadcaster hanno anche provveduto a mandare alle società un proprio piano di rientro, i cui dettagli sono stati esaminati ieri durante la riunione della commissione per i diritti tv. Nelle prossime ore verranno fatte le valutazioni del caso e, poi, una decisione finale verrà presa nell’Assemblea di domani. Se i piani dovessero soddisfare i club, allora verrà dato il via libera a Dazn e Img. In caso contrario, potrebbero rischiare anche loro l’ingiunzione.

GRAVE DISTORSIONE

Intanto, oltre alla data di ripresa del campionato, oggi si capiranno meglio i piani di Spadafora in merito alla trasmissione in chiaro di “Diretta Gol”. La Lega resta in posizione di attesa, consapevole che la trasmissione di immagini in chiaro ridurrebbe l’esclusiva delle televisioni, comportando un automatico taglio dei pagamenti. Sulla questione, però, è intervenuto nuovamente il cdr di Rai Sport, che ritiene «una grave distorsione del mercato permettere la trasmissione in chiaro alle pay tv, che hanno comprato dei pacchetti esclusivamente per l’emissione criptata. Una “Diretta Gol” in chiaro delle pay tv andrebbe a ledere pesantemente i diritti pagati dalla Rai per gli highlights in chiaro, che perderebbero completamente di valore». Fonte: CdS