DIFESA – Il Napoli riavrà Manolas ad inizio Luglio

Il Napoli prosegue la preparazione di gruppo, sempre nel pieno rispetto delle norme vigenti, ma aumentando di giorno in giorno i ritmi. Ieri dopo diverso tempo si è disputata la partitella, l’Inter non è lontana, anche se la data si saprà nella giornata di lunedì. Quasi tutti a disposizione in casa azzurra, tranne il difensore Kostas Manolas. Il greco ex Roma, dovrà star fermo ancora a lungo e probabilmente i primi di Luglio ritornerà in campo. Non certo una notizia felice per Gattuso, anche se in compenso ritrova Koulibaly, carico in vista del finale di stagione per dimostrare di nuovo di essere uno super.

Fulvio Padulano CdS